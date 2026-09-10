Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması: 'Çok üzüldük, çok korktuk'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde göğüs ve sırtında hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz’a anjiyo yapılmış ve iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edilmişti.

"ELBETTE KONUŞTUM"

Geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Defne Samyeli, 2019 yılında yollarını ayırdığı eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu. Yılmaz ile iletişim kurup kurmadığı sorusu üzerine "Konuştum, elbette konuştum" yanıtını veren Samyeli, yaşanan sağlık sorunundan ötürü büyük endişe duyduklarını ve üzüldüklerini aktardı.