Demansla mücadele eden Bruce Willis'ten duygulandıran kare: Kızı Tallulah evlendi

Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Bruce Willis, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden ve kamuoyundan çekilmesinin ardından ilk kez kızının en özel gününde ortaya çıktı.

Afazi (söz yitimi) teşhisi konulduktan sonra oyunculuk kariyerini noktalayan ve ardından demans tedavisi görmeye başlayan 71 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, kızı Tallulah Willis’in düğününde görüntülendi.

DEMİ MOORE’UN KIR EVİNDE AÇIK HAVA TÖRENİ

Bruce Willis ve Demi Moore'un 32 yaşındaki kızı Tallulah Willis, 2023 yılından bu yana nişanlı olduğu Justin Acee ile Idaho’da hayatını birleştirdi. Demi Moore’un kır evinde düzenlenen açık hava töreninde ailesi ve yakın dostları genç çifti yalnız bırakmadı.

SON DURUMU VOGUE DERGİSİNDE PAYLAŞILDI

Uzun süredir ekranlardan uzak duran usta oyuncu, kızı Tallulah ve damadı Justin Acee ile birlikte objektiflere poz verdi. Vogue dergisi tarafından paylaşılan bu özel kare, usta sanatçının hayranları arasında derin bir duygusallık yarattı.

Tallulah Willis, daha önce yaptığı açıklamalarda babasının konuşma, okuma ve yürüme güçlüğü çektiğini, hafıza kaybı nedeniyle geçmişteki başarılarını ve kim olduğunu hatırlamakta zorlandığını dile getirmişti.