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Deniz Baysal sessizliğini bozdu! Boşanma sürecinde dikkat çeken açıklama

Deniz Baysal sessizliğini bozdu! Boşanma sürecinde dikkat çeken açıklama

7.09.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Baysal sessizliğini bozdu! Boşanma sürecinde dikkat çeken açıklama

Barış Yurtçu ile boşanma aşamasında olan Deniz Baysal, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" dedi.
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2019 yılında nikah masasına oturan Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Deniz Baysal ile şarkıcı Barış Yurtçu boşanma kararı aldı. Çekişmeli boşanma sürecine giren çiftten Deniz Baysal, özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Deniz Baysal'ın fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı ve dava dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

Barış Yurtçu'nun dava dosyasına sunduğu cevap dilekçesinde yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği öne sürüldü. Ardından Yurtçu'nun eşine ihanet ettiği ve boşanmaya yanaşmadığı iddia edildi.

Anlaşmalı başlanan sürecin çekişmeli davaya dönüştüğü iddialarının ardından Deniz Baysal, süreçle ilgili suskunluğunu sürdürürken Barış Yurtçu avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, aldatma yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu, Yurtçu'nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

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DENİZ BAYSAL: “MUTLUYUM, HUZURLUYUM”

Yaşananların ardından Deniz Baysal, Melis İşiten'in programına katıldı.

Ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" dedi. Yaşamayı çok seven biri olduğunu ifade eden Baysal, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim" ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca, "Sevgimi gösteririm ama sevdiğimle de çok uğraşırım. Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama 'Önce kendinizi sevmeyi bilin' derim" diye konuştu.

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