DJ Mahmut Orhan’dan Alaçatı’da sürpriz performans: Semt pazarı festival alanına döndü

Uluslararası müzik arenalarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan DJ Mahmut Orhan, İzmir’in Çeşme ilçesinde sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Popüler tatil merkezi Alaçatı'daki semt pazarına giden ünlü DJ, burada kurduğu müzik ekipmanlarıyla pazar esnafına ve alışverişe gelen vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

BU KEZ İÇ GİYİM TEZGAHININ ÖNÜNDE SAHNE ALDI

Geçtiğimiz aylarda memleketi Balıkesir'in Kürse köyünde verdiği konserle büyük beğeni toplayan 33 yaşındaki Mahmut Orhan, halkla iç içe gerçekleştirdiği sürpriz performanslarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Başarılı DJ, bu defa ekipmanlarını pazar yerindeki bir iç giyim tezgahının hemen önüne yerleştirerek mikser başına geçti.

Sıra dışı konserde Mahmut Orhan'ı, bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik de yalnız bırakmadı. İkilinin performans sırasındaki enerjik ve eğlenceli anları pazar yerindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

HİT ŞARKILARIYLA PAZAR YERİNİ COŞTURDU

Pazar alanını kısa sürede adeta bir açık hava festivaline dönüştüren ünlü sanatçı, repertuvarında 'Şaşkın' gibi sevilen hit parçalarına yer verdi. Alışverişi bırakıp müziğin ritmine kapılan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve tempoyla eşlik ettiği o anlar, pazar çevresinde renkli görüntüler oluşturdu. Mahmut Orhan'ın kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştığı o anlar, kısa sürede dijital platformlarda büyük beğeni topladı.