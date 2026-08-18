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Doğu Demirkol Umre'ye gitti: 'Çılgıncasına tavaf'

Doğu Demirkol Umre'ye gitti: 'Çılgıncasına tavaf'

18.08.2026 13:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Doğu Demirkol Umre'ye gitti: 'Çılgıncasına tavaf'

Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Umre ziyaretine gitti. Ziyaretine dair anları sosyal medya hesabından paylaşan Demirkol, tavaf sonrasında çektirdiği fotoğrafı da takipçilerinin beğenisine sundu.
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Stand-up gösterileri ve yer aldığı projelerle tanınan ünlü komedyen Doğu Demirkol, Umre ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Ziyareti sırasında çektiği kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü isim, Kabe'deki tavaf sonrasında çektirdiği fotoğrafını da Instagram hesabında yayımladı.

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Ünlü komedyen paylaşımına "Çılgıncasına tavaf time " notu düştü. Doğu Demirkol'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Tam adı Aydın Doğu Demirkol olan oyuncu 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasına rağmen finale gitmeyi başaramadı.

BKM Sahne’sinde yer alarak Açık Mikrofon isimli programda gösterisini sergiledi. Seyirciler tarafından beğenilen performans, Youtube üzerinde de yoğun ilgi gördü. Ali Atay imzalı Ölümlü Dünya’daki performansıyla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak ve Sarp Apak gibi tanınmış oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Zafer karakterine hayat verdi.

Doğu Demirkol, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı’ndaki Sinan karakterini canlandırdı.

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