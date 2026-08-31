Dolly Parton aile arasında düzenlenen özel törenle son yolculuğuna uğurlandı

Parton'ın aile ilişkilerine vurgu yapan Lainey Parton şu ifadeleri kullandı:



"Bu paylaşımı yapmak benim için gerçekten zor. Dün büyükannem toprağa verildikten sonra bunları kelimelere dökmeye çalışmak istedim. Küçüklüğümden beri bana her zaman yeterli olduğumu hissettirmenin bir yolunu buldu. Hayallerimin çok büyük olduğunu veya bir şey yapamayacağımı hissettirmedi. Ben kendime inanmayı bilmeden önce bile bana inandı. Çoğu insan ailesindeki herkesle ilgili en az bir kötü anı hatırlayabilir; dürüst olmak gerekirse onunla ilgili tek bir kötü anı bile hatırlayamıyorum. Kendi çocukları olmadığı için her zaman bize kendi çocuklarıymışız gibi hissettirdi."