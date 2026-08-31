Dolly Parton aile arasında düzenlenen özel törenle son yolculuğuna uğurlandı

Country müziğin dünyaca ünlü ismi Dolly Parton, 25 Ağustos'ta 80 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Efsanevi sanatçı için 28 Ağustos tarihinde sadece yakın aile üyelerinin katıldığı basına kapalı özel bir tören düzenlendiği ve ardından naaşının defnedildiği öğrenildi.
"GİTTİĞİNE HALA İNANIYORUM"
Sanatçının ardından yeğeninin çocuğu Lainey Parton, sosyal medya hesabı üzerinden birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak duygusal bir veda mesajı paylaştı.
Parton'ın aile ilişkilerine vurgu yapan Lainey Parton şu ifadeleri kullandı:
"Bu paylaşımı yapmak benim için gerçekten zor. Dün büyükannem toprağa verildikten sonra bunları kelimelere dökmeye çalışmak istedim. Küçüklüğümden beri bana her zaman yeterli olduğumu hissettirmenin bir yolunu buldu. Hayallerimin çok büyük olduğunu veya bir şey yapamayacağımı hissettirmedi. Ben kendime inanmayı bilmeden önce bile bana inandı. Çoğu insan ailesindeki herkesle ilgili en az bir kötü anı hatırlayabilir; dürüst olmak gerekirse onunla ilgili tek bir kötü anı bile hatırlayamıyorum. Kendi çocukları olmadığı için her zaman bize kendi çocuklarıymışız gibi hissettirdi."
Lainey Parton paylaşımında ayrıca, sanatçının yokluğuna alışmanın zor olacağını belirterek, "Sesini, kahkahalarını, sarılmalarını ve sadece orada olduğunu bilmeyi özleyeceğim. Hatta sabah 4'teki aramalarını bile özleyeceğim; adının telefonumda tekrar belirmesini görmek için her şeyi verirdim" değerlendirmesinde bulundu.
KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Usta sanatçının ölüm haberini 25 Ağustos'ta yeğeni Bryan Seaver kamuoyuna duyurmuştu. Temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Parton'ın bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulandı.
Müzik kariyerinin yanı sıra kurduğu Hayal Kütüphanesi ve aşı araştırmalarına sağladığı finansal desteklerle tanınan dünyaca ünlü şarkıcının, 2025 yılında yaşamını yitiren 60 yıllık eşi Carl Dean'in yanına, Nashville'deki Woodlawn Anıt Parkı ve Mozolesi'ne defnedildiği belirtildi.