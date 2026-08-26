Dolly Parton'ın ölüm nedeni belli oldu: Efsane sanatçının son dileği duygulandırdı

Country müziğin dünyaca ünlü temsilcisi Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirerek tüm müzik dünyasını derin bir yasa boğdu. Hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitiren efsane sanatçının, vefat etmeden önce bir süredir gizlice kanserle mücadele ettiği açıklandı.

"KANSERLE KISA SÜREN BİR MÜCADELENİN ARDINDAN VEDA ETTİ"

Sanatçının temsilcileri tarafından yapılan resmi açıklamada, Parton’ın Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi’nde sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Temsilciler, 80 yaşındaki yıldızın hangi kanser türüyle mücadele ettiği konusunda ise detaylı bir bilgi vermedi.

Müzik kariyerinde elde ettiği büyük başarıların yanı sıra toplumsal yardımlarıyla da tanınan Parton, geride 450 milyon dolarlık büyük bir servet bıraktı. Temsilcileri, efsane ismin Hayal Kütüphanesi projesiyle bağışladığı yüz milyonlarca kitaptan küresel aşı araştırmalarına kadar sunduğu desteklerle insanlığa katkı sağladığını hatırlattı.

"PAMUK YATAKTA DEFNEDİLMEK İSTİYOR"

Parton’ın ölümünün ardından kişisel istekleri de netleşti. Uzun yıllar sanatçının güvenlik müdürlüğünü de üstlenen yeğeni Bryan Seaver, teyzesinin son arzusunu paylaştı. Seaver, Parton’ın ölmeden önce kendisini arayarak "yumuşak pamuktan yapılmış güzel bir yatakta" defnedilmek istediğini ilettiğini belirterek, "Hayatı boyunca ağır yapay elmaslar taktıktan sonra, sonunda rahat etmeyi hak ediyor" dedi.

ABD'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Ölümünden beş gün önce böbrek ve otoimmün rahatsızlıkları nedeniyle Nashville’deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’ne kaldırılan sanatçı, son röportajında da sağlık sorunları yaşadığını dile getirmişti. Mart 2025'te eşi Carl Dean'i kaybeden Parton, "Carl'a bakarken dikkat etmediğim kendi sağlık sorunlarımla uğraşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Efsanevi müzisyenin vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump bir taziye mesajı yayımladı. Trump, Parton'ın anısına ülke genelindeki tüm Amerikan bayraklarının bir hafta boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.