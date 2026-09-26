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Dolly Parton'ın son arzusu ortaya çıktı: Ölüm döşeğinde sadece o isme izin verdi

Dolly Parton'ın son arzusu ortaya çıktı: Ölüm döşeğinde sadece o isme izin verdi

26.09.2026 11:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dolly Parton'ın son arzusu ortaya çıktı: Ölüm döşeğinde sadece o isme izin verdi

Geçtiğimiz ağustos ayında yaşamını yitiren Amerikalı efsanevi country sanatçısı Dolly Parton'ın, son günlerinde hastane odasına ailesi dahil kimseyi kabul etmediği öğrenildi. Sanatçının kırılgan haliyle hatırlanmak istemediği için yanına girmesine izin verdiği tek kişinin uzun yıllardır birlikte çalıştığı makyözü olduğu ortaya çıktı.

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Ağustos ayında yaşamını yitiren Amerikalı efsanevi country müzik sanatçısı Dolly Parton’ın, hastanedeki son günlerine dair dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıktı.

Kanser tedavisi gördüğü Nashville'deki Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde 21 Ağustos'ta tedavi altına alınan ve dört gün sonra hayatını kaybeden ünlü sanatçının, ölüm döşeğindeyken sevdiklerini hastane odasından uzak tuttuğu öğrenildi.

HASTANE ODASINA TEK BİR İSMİ KABUL ETTİ

Edinilen bilgilere göre Dolly Parton, son günlerinde kendisini kırılgan ve güçten düşmüş bir halde kimsenin görmesini istemediği için hastane odasına ailesini ve yakın arkadaşlarını almadı. Kardeşlerinin dahi odaya girmesine izin vermeyen Parton'ın, yanında bulunmasına izin verdiği tek kişi uzun yıllardır peruk ve makyaj sanatçısı olarak birlikte çalıştığı Cheryl Riddle oldu.

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Vefatının ardından açık tabut töreni düzenlenmesini isteyen sanatçının, kendisini son yolculuğuna hazırlama görevini de Riddle'a verdiği aktarıldı. Törene katılanlar, Riddle'ın görevini başarıyla yerine getirdiğini ve Parton'ın veda sırasında oldukça huzurlu göründüğünü belirtti.

GECE MAKYAJIYLA UYUYORDU

Kariyeri boyunca belirgin makyajı ve ikonik sarı peruklarıyla hafızalara kazınan Dolly Parton'ın, acil durumlarda hazır bulunabilmek amacıyla 1980'li yıllardan bu yana her gece makyajıyla uyuduğu biliniyordu. Sanatçı, 2023 yılında yayımladığı "Behind the Seams: My Life in Rhinestone" adlı kitabında bu alışkanlığını, "Günde bir kez temizlediğiniz sürece bunu ne zaman yaptığınızın bir önemi yok" sözleriyle dile getirmişti.

SON GÖRÜŞME YEĞENİYLE OLDU

Öte yandan, Parton'ın ölümünden bir gün önce gördüğü son kişilerden birinin ise yeğeni ve eski güvenlik şefi Bryan Seaver olduğu öğrenildi. Görüşme sırasında Parton'ın, ölüm haberinin kamuoyuna duyurulması sürecine ilişkin vasiyetini Seaver'a ilettiği kaydedildi.

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