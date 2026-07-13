Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye: 'Çocuk da yaparım kariyer de' sloganının vücut bulmuş haliyim

Ünlü şarkıcı Atiye, Bursa'da düzenlenen Karacabey Ihlamur Festivali'nde konser verdi. Dördüncü çocuğuna hamile olan ve sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, hamilelik süreci ile yoğun iş temposunu bir arada yürütmesine atıfta bulunarak, "‘Çocuk da yaparım kariyer de’ sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" açıklamasını yaptı.

DÖRDÜNCÜ KEZ KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRECEK

Prodüktör Erol Sebebci ile 2018 yılında dünyaevine giren Atiye, geniş aile yapısıyla biliniyor. İlk çocukları Ferah Feyza’yı 2019 yılında kucaklarına alan çift, ardından 2023 yılında Neva’yı ve 2024 yılında üçüncü çocukları Rûmî’yi kucaklarına almıştı.

Festivalde pembe renkli bir kostümle sahneye çıkan ve karnının oldukça büyüdüğü gözlenen 37 yaşındaki şarkıcının, dördüncü bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğu öğrenildi. Dinleyicilerine yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Atiye, sahnede enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.

"BÜYÜK AİLE OLMAYI ÇOK SEVİYORUZ"

Çocuklarının yaş aralıklarının birbirine çok yakın olduğunu daha önceki röportajlarında da dile getiren Atiye, büyük aile kurma isteğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Olur neden olmasın? Biz büyük aile olmayı çok seviyoruz. Tabii şu an biraz zor, çocukların aralarında sadece 1'er yaş var. Aralarında 2-3 yaş olması daha iyi olur."

Sanatçının hem çocuklarının bakımını üstlenip hem de festival ve konser takvimine hız kesmeden devam etmesi, hayranları tarafından takdirle karşılandı.