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Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney aşkı uğruna din değiştirmeye hazırlanıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney aşkı uğruna din değiştirmeye hazırlanıyor

7.10.2026 12:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney aşkı uğruna din değiştirmeye hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, bir yıldır aşk yaşadığı menajer sevgilisi Scooter Braun ile aile kurabilmek için Museviliğe geçmeye hazırlanıyor. Süreç için iki farklı hahamla görüştüğü belirtilen oyuncunun kararlı olduğu ifade ediliyor.
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Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, bir yıl önce aşk yaşamaya başladığı Scooter Braun ile aile kurmak için Museviliğe geçmeyi planlıyor. Sydney Sweeney'in, Scooter Braun ile ilişkisini evliliğe taşıma yolunda, din değiştirmeyi düşündüğü konuşuluyor.

ABD basınına konuşan kaynaklar, 29 yaşındaki oyuncunun, Hristiyanlıktan Braun'un dini olan Museviliğe geçmeyi planladığını aktardı.

AİLE KURMAK İSTİYOR

Bir süre önce, 45 yaşındaki eski yetenek menajeri sevgilisiyle birlikte çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Sweeney'in, aile kurma konusunda kararlı olduğu belirtildi. Braun'un 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Yael Cohen'den üç çocuğu bulunuyor. Sweeney, ABD'nin Connecticut eyaletinde, bir sinagogda Braun ile birlikte, Yahudi takvimine göre yeni yıl bayramı anlamına gelen Roş Aşana ayinlerine katılırken görülmüştü.

"İKİ HAHAMLA GÖRÜŞTÜ"

Page Six'e konuşan bir kaynak, Sweeney'in olası din değiştirme kararı için iki hahamla görüştüğünü söyledi. Reform Yahudiliğine geçiş iki yıla kadar sürebilirken, Muhafazakar veya Ortodoks Yahudiliğe geçiş genellikle daha uzun sürüyor. Muhafazakar Yahudilik mezhebi için bu süreç üç yıla, ikincisi için ise beş yıla kadar uzayabiliyor. Din değiştirenlerin, süreç boyunca kendilerine rehberlik edecek bir hahamın da olması gerekiyor. Öte yandan Sweeney ve Braun çifti, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in 2025 yazında gerçekleşen düğününde tanışmıştı.

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