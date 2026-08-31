Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy'den sürpriz adım: Takma adla ilk rap albümünü çıkardı

Beyazperdedeki başarılı performanslarıyla tanınan 48 yaşındaki İngiliz oyuncu Tom Hardy, "Frankie Pulitzer" takma adıyla müzik kariyerine resmi başlangıcını yaptı. Hardy, hip-hop grubu Czarface ile birlikte hazırladığı 15 parçalık ilk albümü "Czarface Meets Frankie Pulitzer"ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VE GÖNDERMELER YER ALIYOR

Albümde Busta Rhymes, Method Man ve EL-P gibi rap müziğin önemli isimleri yer alıyor. Çizgi roman ve sinema dünyasına yabancı olmayan Hardy; daha önce "The Dark Knight Rises" filminde Bane karakterini, bağımsız filmlerde ve "Spider-Man: No Way Home" yapımında ise Venom karakterini canlandırmıştı. Sanatçının şarkı sözlerinde edebi eserlere ve sinema klasiklerine yaptığı göndermeler dikkat çekti:

Şarkılardaki Referanslar: "Raw Forever" adlı parçada Martin Scorsese'nin "Bringing Out the Dead" filmine, Green Goblin ve Doctor Doom karakterlerine atıfta bulunuldu.

Sinema Ve Edebiyat Vurgusu: "Mad Technology" şarkısında Stephen King'in "Cujo" ve "Misery" eserlerine, "Grim-Visaged War" parçasında Shakespeare'in III. Richard monoloğuna ve "Gnawing at My Rhyme Like a Poisonous Rat" şarkısında Titanic filmine göndermeler yapıldı.

MÜZİK GEÇMİŞİ YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Hardy, Frankie Pulitzer kimliğiyle yaptığı bu çalışma hakkında henüz kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ünlü oyuncunun hip-hop dünyasına ilgisinin eskiye dayandığı biliniyor. Daha önce Czarface grubunun çeşitli projelerinde ve single çalışmalarında yer alan Hardy, 2000 yılında yapımcı arkadaşı Edward Tracy ile "Falling on Your Arse in 1999" adlı yayımlanmamış bir albüm kaydetmiş, bu kaydın varlığı ise 2018 yılında ortaya çıkmıştı.