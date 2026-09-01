Dünyaca ünlü şarkıcı Lionel Richie'den kötü haber: Konser sonrası yoğun bakıma kaldırıldı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Lionel Richie, ABD'nin St. Louis şehrinde gerçekleştirdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sahne performansının hemen ardından bazı kontroller ve testler yaptırmak üzere hastaneye giden 77 yaşındaki usta sanatçının, doktorların kararıyla yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

SUSUZLUK İHTİMALİ İNCELENİYOR

ABD basınına yansıyan haberlere ve iddialara göre, Lionel Richie'nin hastaneye tedbir amacıyla gittiği ifade edildi. Uzman doktorların, yoğun bakıma alınan Richie'nin vücudunun aşırı susuz kalmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ve detaylı incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

İKİ AY ÖNCE DE KONSERİNİ YARIDA KESMİŞTİ

Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaşanan bu gelişme sevenlerini ve müzik dünyasını endişelendirdi. Lionel Richie, yaklaşık iki ay önce de Minnesota'da düzenlediği konserini sağlık sorunları nedeniyle yarıda kesmek zorunda kalmıştı. O dönem konseri izleyen hayranları, 77 yaşındaki sanatçının performans sırasında oldukça zorlandığını ve sahnede birkaç kez oturmak zorunda kaldığını dile getirmişti.