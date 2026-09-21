Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift eşi Travis Kelce'yi yalnız bırakmadı: Yüzüğünü gösterip tezahürat yaptı

Müzik dünyasının en popüler isimlerinden Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz aylarda evlendiği Amerikan futbolcusu eşi Travis Kelce’yi saha kenarından desteklemeye devam ediyor.

36 yaşındaki ünlü sanatçı, ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Arrowhead Stadyumu'nda gerçekleşen Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts karşılaşmasını tribünden izledi.

AİLESİYLE BİRLİKTE VIP LOCASINDAYDI

Chiefs forması giyerek maçı takip eden Swift’e VIP locasında annesi Andrea Swift, babası Scott Swift ve kayınvalidesi Donna Kelce eşlik etti.

Karşılaşma boyunca oldukça heyecanlı olduğu gözlenen ünlü şarkıcı, eşi Travis Kelce'nin sahada sergilediği başarılı performansın ardından coşkusunu gizleyemedi. Parmağındaki evlilik yüzüğünü kameralara ve tribünlere gösteren Swift, "İşte benim kocam!" diyerek tezahüratta bulundu.







AŞKLARI TRİBÜNLERDE BAŞLAMIŞTI

İlişkileri Eylül 2023’te Kansas City Chiefs maçını birlikte izlemeleriyle basına yansıyan çift, iki yıllık birlikteliğin ardından nişanlandıklarını duyurmuş ve 4 Temmuz'da Madison Square Garden'da düzenlenen törenle evlenmişti.

Swift, evliliklerinin ardından eşinin takımı Chiefs’in maçlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta sezonun ilk maçını da oyuncu Tom Cruise ile birlikte tribünden takip etmişti.