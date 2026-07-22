Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast evlendi

Dijital içerik platformlarının en yüksek takipçi sayısına sahip yayıncılarından "MrBeast" ismiyle tanınan Jimmy Donaldson, özel hayatında önemli bir adıma imza attı. 28 yaşındaki ünlü YouTuber, 2022 yılından bu yana birliktelik sürdürdüğü sevgilisi Thea Booysen ile nikah masasına oturdu.

Ailelerinin ve yakın arkadaş gruplarının katılımıyla gerçekleşen nikah töreninin, tropikal bir sahil kasabasında kumsal üzerinde yapıldığı görüldü.

"MRSBEAST'İ BULDUM"

Sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla düğün fotoğraflarını yayınlayan çift, kısa sürede milyonlarca beğeni ve tebrik mesajı aldı. Ünlü içerik üreticisi paylaşımına, "MrsBeast'i buldum ve hayatımın en güzel günüydü" notunu ekledi. Nikahın ardından Thea Booysen ise Instagram hesabındaki soyadını "Donaldson" olarak güncelledi.

AŞKLARI 2022 YILINDA BAŞLAMIŞTI

İkilinin birlikteliği, 2022 yılında ortak arkadaşlarının düzenlediği bir akşam yemeğinde başladı. İlişkilerini 2024 yılında nişanlanarak bir üst seviyeye taşıyan çift, düğün töreninden yaklaşık bir ay önce İtalya'da arkadaş gruplarıyla birlikte bekarlığa veda partisi düzenlemişti.