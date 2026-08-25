Dünyanın en zengin çocuklarından... Kim Kardashian ve Kanye West'in kızı North West: 'Kahve zincirinde çalışmak istiyorum'

2021 yılında yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldızlar Kim Kardashian ve Kanye West'in 13 yaşındaki en büyük kızı North West, gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar rapçi babasının izinden giderek müzik projeleriyle adından söz ettiren West, bir gençlik dergisine verdiği röportajda farklı bir deneyim yaşamak istediğini dile getirdi.

"14 YAŞINA GELDİĞİMDE NORMAL BİR İŞ İSTİYORUM"

Daha önce profesyonel basketbol oyuncusu olmayı düşündüğünü ancak sonradan fikrini değiştirdiğini belirten North West, 14 yaşına bastığında bir kahve zincirinde çalışmayı hedeflediğini açıkladı. Küçük yaşta elde ettiği şöhrete rağmen bu isteğini "normal bir iş sahibi olmak" şeklinde tanımlayan West, gündelik hayata dair bu deneyimi merak ettiğini ifade etti.

"EN KÖTÜ TAVSİYE 'ERKEN BAŞLAMA' DENMESİYDİ"

Müziğin kendisi için hem bir hobi hem de gelecekteki ana mesleği olduğunu vurgulayan North West, günlerinin yoğun provalarla geçtiğini aktardı. "Şimdiye kadar aldığın en kötü tavsiye neydi?" sorusuna yanıt veren West, "Kariyerime daha geç başlamamın söylenmesiydi. Hayır, bu benim hobim, yapmaktan hoşlandığım şey ve hayatımda yapmak istediğim iş" diyerek müziğe olan tutkusunu yineledi.

Tarzıyla da dikkat çeken genç isim, stil ilhamı için TikTok ve Pinterest platformlarından yararlandığını ve son dönemdeki mavi saç imajında sanal pop yıldızı Hatsune Miku'dan etkilendiğini ekledi.