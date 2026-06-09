Ece Erken’den 'hapis ve ceza' haberlerine sert yanıt: 'Kesinleşmiş bir ceza yok!'

Ünlü sunucu Ece Erken, 2022 yılının ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birliktelik yaşadığı döneme ait eski bir dava nedeniyle yeniden gündeme geldi. Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli'nin otomobilinin aynasını kırdığı gerekçesiyle açılan davada çıkan haberlere avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak açıklık getirdi.

GEÇMİŞTEKİ KRİZ YENİDEN MAHKEMEDE

Olay, 2020 yılında meydana gelmişti. Ece Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sevgili olduğu dönemde Benan Kocadereli'ye ait aracın aynasını kırdığı iddia edilmiş, ardından sosyal medya üzerinden Kocadereli'ye manidar mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü. Kocadereli'nin şikayeti üzerine Erken hakkında "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Yerel mahkeme, yargılama sonucunda Ece Erken'in hakaret suçundan beraatine hükmederken, mala zarar verme suçundan 30 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU: DOSYA GERİ İADE EDİLDİ

Ece Erken, yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyerek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Erken'in hakaret suçundan aldığı beraat kararını onadı.

Ancak "mala zarar verme" suçundan verilen para cezası yönünden dosyayı inceleyen üst mahkeme, bilirkişi tarafından hesaplanan zararın karşılanması için Erken’e süre verilmesi ve ödeme yapılması halinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanma durumunun gözetilmesi gerektiğine dikkat çekerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı geri iade etti. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.

"MADDİ ZARAR GİDERİLDİ, ALGI YARATILIYOR"

Hukuki sürecin basına yansımasının ardından Ece Erken, avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak "kesinleşmiş hapis veya para cezası" algısı yaratan haberlere tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında müvekkilimiz Sayın Ece Erken hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı varmış gibi haberler yapılmıştır. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen karar, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına ilişkin olup dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmiştir. Dolayısıyla ortada kesinleşmiş bir ceza bulunmamaktadır.

Ayrıca müvekkilimizin, söz konusu aracın merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bağlantısını bilerek, katılanı hedef alan özel bir kastla hareket ettiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilen maddi zarar da süreç içerisinde zaten giderilmiştir."

Yargılama süreci önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde sil baştan devam edecek.