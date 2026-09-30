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Ecem Erkek'ten 'Burnunu Yaptırsana' diyen takipçisine sert tepki: 'Her şeye burnumu mu sokayım?'

Ecem Erkek'ten 'Burnunu Yaptırsana' diyen takipçisine sert tepki: 'Her şeye burnumu mu sokayım?'

30.09.2026 17:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ecem Erkek'ten 'Burnunu Yaptırsana' diyen takipçisine sert tepki: 'Her şeye burnumu mu sokayım?'

'Güldür Güldür Show' programıyla tanınan oyuncu Ecem Erkek, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yönelik estetik eleştirisine yanıt verdi. Takipçisinin "Burnunu yaptırsana" mesajını karşılıksız bırakmayan ünlü oyuncu, verdiği yanıtla hayranlarından destek gördü.
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Televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Ecem Erkek, sosyal medyada maruz kaldığı siber zorbalık ve estetik baskısına verdiği yanıtla gündeme geldi.

'Güldür Güldür Show' kadrosunda yer alan 37 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin kendisine gönderdiği "Burnunu yaptırsana" mesajına kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada zaman zaman kadın oyuncuların maruz kaldığı dış görünüş eleştirilerine değinen Erkek, takipçisine esprili ve sert bir dille karşılık verdi.

"HER ŞEYE BURNUMU MU SOKAYIM?"

Mesajı atan kullanıcıya yanıt veren ünlü oyuncu, "Sayın burun meraklısı, yaptırayım da senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?" ifadelerini kullandı.

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Erkek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşırken, çok sayıda kullanıcı ünlü oyuncuya destek mesajları atarak sosyal medyadaki fiziksel görünüş zorbalığına tepki gösterdi.

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