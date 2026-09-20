Ed Sheeran'dan turnedeki Filistin krizine ilişkin ilk açıklama: 'Hatalar yaptım, özür dilerim'

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Loop Tour kapsamındaki ABD turnesinde yaşanan Filistin krizinin ardından ilk kez hakim karşısına çıkar gibi seyircisinin karşısına geçti. Rapçi Macklemore'un sahnede Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası konser kadrosundan çıkarılması ve ön grup sanatçılarının turneyi protesto amacıyla bırakması üzerine Sheeran, Philadelphia konserinde duygusal anlar yaşadı.

Sahnede yaşadığı sürece ve eleştirilere değinen ünlü sanatçı, zor kararlar almak zorunda kaldığını ve hatalar yaptığını belirterek dinleyicilerinden özür diledi.

"BU İNSANİ BİR MESELE, DUYGULARIMI SAKLAYAMAM"

Kariyeri boyunca siyasi yorumlar yapmaktan kaçındığını ve müziğinin birleştirici bir unsur olmasını hedeflediğini dile getiren Sheeran, Gazze'deki tablo karşısında sessiz kalamayacağını ifade etti. 7 Ekim saldırılarını korkunç olarak nitelendiren sanatçı, Gazze'de yaşanan sürecin ise "felaket niteliğinde, haklı gösterilemez ve orantısız" olduğunu kaydetti.

Batı Şeria'daki sistematik adaletsizliğe ve sivil kayıplara dikkat çeken Sheeran, özellikle çocuk ölümlerinin kalbini parçaladığını vurguladı. Macklemore'un kadrodan çıkarılması kararının menajerleri ve organizatörler tarafından alındığını aktaran şarkıcı, mekanların içerik veya sanatçıları "önceden onaylaması" zorunluluğundan derin endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

MACKLEMORE KRİZİNDE NE OLMUŞTU?

Tartışma, gerçek adı Benjamin Haggerty olan rapçi Macklemore'un turne konserinde Filistin yanlısı şarkısını seslendirmesi ve Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendirmesiyle başladı. Yahudi gruplar ve bazı stat stadyum yöneticilerinin baskıları sonucu Macklemore turne kadrosundan çıkarıldı.

Karara tepki gösteren Aaron Rowe, Lukas Graham ve Beoga gibi ön gruplar ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini savunarak turneyi bıraktıklarını açıkladı. Sanatçıların ayrılması ve yaşanan tartışmalar sonrası turnenin bilet satışlarında düşüş yaşandığı bildirildi.