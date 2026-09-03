Efsane oyuncu Tim Curry'nin ölüm nedeni belli oldu: Sağlık raporu kamuoyuna açıklandı

'The Rocky Horror Picture Show', 'IT' ve 'Evde Tek Başına 2' gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle sinema tarihine adını yazdıran İngiliz aktör Tim Curry'nin 25 Ağustos'ta gerçekleşen vefatına ilişkin resmi rapor yayımlandı. Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı, 80 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun ana ölüm nedenini koroner arter hastalığı olarak açıkladı.

FELÇ VE BÖBREK KANSERİ ÖYKÜSÜ RAPORDA YER ALDI

Hazırlanan ölüm raporunda, kalbi besleyen damarların daralmasıyla ortaya çıkan koroner arter hastalığının yanı sıra, Curry'nin geçmiş sağlık öyküsünün de sürece etki ettiği kaydedildi. Aktörün daha önce geçirdiği felç ve böbrek kanseri rahatsızlıklarının ölümcül tabloya katkı sağladığı, ancak bu faktörlerin doğrudan koroner arter hastalığıyla bağlantılı olmadığı raporda vurgulandı.

2012 YILINDA GEÇİRDİĞİ FELÇ HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

2012 yılında evinde masaj yaptırdığı sırada masözünün dikkati sayesinde hastaneye kaldırılan ve iki beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Tim Curry, bu olaydan sonra yürüme yeteneğini kaybetmişti. Uzun yıllardır tekerlekli sandalye kullanarak yaşamını sürdüren ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda felç anına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi iyi hissediyordum, farkında olduğum hiçbir belirti yoktu. Ancak masözüm durumumu fark edip doktor çağırmamız gerektiğini söyledi. Doktorlar felç geçirdiğimi söylediğinde babam gibi hayatımı kaybetmekten çok korkmuştum."

Son dönemlerinde sağlık durumu oldukça ağırlaşan ve nisan ayında Los Angeles'ta bitkin halde görüntülenen ünlü aktörün vefatı, tüm dünyadaki sevenlerini ve sanat camiasını hüzne boğmuştu.