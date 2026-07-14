'Elite' dizisinin yıldızları Georgina Amorós ve Manu Rios Türkiye'de

Türkiye, doğal güzellikleri ve turizm merkezleriyle her yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da uluslararası sanat ve eğlence dünyasının popüler isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Küresel düzeyde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan gençlik dizisi 'Elite'in başrol oyuncuları Georgina Amorós ve Manu Rios, yoğun geçen çalışma temposunun ardından yorgunluk atmak üzere rotalarını Türkiye’ye çevirdi.





MARMARİS KOYLARINDA DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Marmaris'i seçen İspanyol yıldızlar, yakın arkadaş gruplarıyla birlikte gözlerden uzak bir tatil yapıyor. Ege'nin mavi sularında denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncular, tatil boyunca yaşadıkları keyifli anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. İkilinin paylaşımları, kısa sürede milyonlarca hayranı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.





ATEŞ BAŞINDA 'MARDİNLİ GÜZEL YARİM' SÜRPRİZİ

Oldukça neşeli ve samimi bir atmosferde geçen tatilin en dikkat çeken anları ise akşam saatlerinde yaşandı. Kaldıkları bölgede yakılan bir kamp ateşinin etrafında toplanan dünyaca ünlü oyuncular, Türk müziği ritimlerine ayak uydurdu.





Georgina Amorós ve Manu Rios’un, şarkıcı Murat Kurşun’un seslendirdiği popüler hareketli parçalardan 'Mardinli Güzel Yarim' eşliğinde ateş başında dans ettiği anlar kameralara yansıdı. İspanyol oyuncuların Türk kültürüne ve müziklerine gösterdiği bu ilgi, özellikle Türkiye'deki hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir sempatiyle karşılandı. Ünlü isimlerin Marmaris'teki dinlenme ve keşif turlarına bir süre daha devam edeceği öğrenildi.