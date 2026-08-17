Elizabeth Olsen ilk kez anne oldu: Los Angeles'ta bebeğiyle görüntülendi

'WandaVision' dizisindeki "Scarlet Witch" rolüyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hollywood yıldızı Elizabeth Olsen anne oldu.

37 yaşındaki ABD'li oyuncu Elizabeth Olsen ile 34 yaşındaki müzisyen eşi Robbie Arnett, ilk bebeklerini kucağına almanın heyecanını yaşıyor. Olsen, Los Angeles'ta bebeğini kucağında taşırken ilk kez objektiflere takıldı.

HAMİLELİĞİ HAZİRAN AYINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ünlü oyuncunun hamile olduğu bilgisi, geçen Haziran ayında Los Angeles'ta bir restoranda çekilen görüntüleriyle basına yansımıştı. Karnı belirginleşmiş şekilde objektiflere takılan Olsen'in, hamileliğinin son döneminde olduğu anlaşılmıştı. Üç yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2019'da nişanlanan Olsen ve Arnett çifti, 2020 yılında koronavirüs salgını öncesinde sessizce nikah masasına oturmuştu.

ABLALARININ GÖLGESİNDEN KENDİ YETENEĞİYLE ÇIKTI

Elizabeth Olsen, 1990'lı yılların çocuk yıldızları olan ve 'Bizim Ev' (Full House) dizisiyle ünlenen Mary-Kate ve Ashley Olsen ikizlerinin küçük kız kardeşi olarak tanınıyor. İkiz ablaları oyunculuğu bırakıp moda sektörüne yönelirken, Elizabeth Olsen aile bağlarının getirdiği "torpil" iddialarından uzak durmak amacıyla kariyerinin başında farklı bir soyadı kullanmayı dahi düşündüğünü belirtmişti. Tiyatro eğitimi alarak kendi bağımsız yolunu çizen oyuncu, günümüzün en başarılı Hollywood figürleri arasında gösteriliyor