Emir Can İğrek'ten dikkat çeken itiraf: Dillere pelesenk olan 'Nalan' şarkısının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

"Müzik Kutusu", "Ali Cabbar" ve "Dargın" gibi eserleriyle tanınan şarkıcı ve söz yazarı Emir Can İğrek, katıldığı televizyon programında üretim süreci ve fenomen haline gelen şarkılarına dair açıklamalarda bulundu.

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan 33 yaşındaki müzisyen, şarkı yapma sürecinin kendisi için hem bir yüzleşme hem de dinleyiciyle paylaşma alanı olduğunu vurguladı. Üretiminde keder ve duygu durumlarından beslendiğini kabul eden İğrek, popüler eseri "Nalan"ın bilinmeyen hikayesini anlattı.

"NALAN KELİME ANLAMI OLARAK 'ÜZGÜN KADIN' DEMEK"

Şarkıda geçen "Nalan" karakterinin gerçek bir kişiye ait olmadığını açıklayan Emir Can İğrek, sürecin arka planını şu sözlerle ifade etti:

"Öyle biri yok. O şarkıyı birine yazmıştım ben o zamanlar, kod adı Nalan diyebiliriz. Nalan aslında kelime anlamı olarak 'üzgün kadın' demek; o kişinin de üzüldüğünü düşünerek yazmıştım. Onu özel isim olarak değil, bir hitap biçimi olarak kullandım."

"7 AYDIR TEK SATIR YAZMADIM"

Müzikal üretiminde zaman zaman tıkanmalar yaşadığını dile getiren İğrek, uzun süredir yeni bir eser ortaya koyamadığını belirtti. Genellikle sonbahar aylarında hit olan eserler ürettiğini ancak yaz aylarına damga vuracak projeler yapmayı da hedeflediğini belirten ünlü sanatçı, "Yaklaşık 7 aydır tek satır şarkı yazmadım. Son birkaç gündür yavaş ritimli şeyler üzerinde çalışmaya başladım. Aşık olduğum dönemlerde ise hüzünlü şarkılar kaleme alamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.