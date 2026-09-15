Emmy Ödülleri'ne rekorlar ve gaflar damga vurdu: İşte törenden öne çıkan anlar

Fotoğraf: Reuters Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 78. Emmy Ödülleri Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Peacock Theatre'da gerçekleşti. "The Pitt" dizisinin En İyi Drama Dizisi seçildiği, Jean Smart ve Matthew Rhys'in tarihi rekorlara imza attığı gecede sahne şovları ve yaşanan beklenmedik anlar uzun süre konuşulacak detaylara sahne oldu.

CANLI EMMY HEYKELCİĞİ KIRMIZI HALIDA En İyi Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen 'Hacks' dizisinin yıldızı Megan Stalter, törenin en sıra dışı kostüm seçimiyle dikkatleri üzerine çekti. Vücudunu altın rengine boyatarak melek kanatları takan ünlü oyuncu, törene Emmy heykelciği kılığında katıldı. Stalter, kırmızı halıda yürürken ödül heykelciğinin taşıdığı devasa atom simgesini havaya kaldırarak poz verdi.

KAZANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDU, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ 'The Diplomat' dizisindeki rolüyle Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Allison Janney, isminin açıklanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Şaşkınlığı uzun süre yüzünden okunan usta oyuncu, 'The Pitt' dizisinin domine ettiği kategoride kazanmayı hiç beklemediğini belirterek, "Kazanmayacağımdan yüzde yüz emindim, bu yüzden sadece heyecanlı ve rahattım" dedi.

MİCHAEL J. FOX'A PROMPTER AZİZLİĞİ Parkinson hastalığıyla mücadele alanındaki çalışmaları nedeniyle Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Michael J. Fox, salondan büyük alkış topladı. Kurduğu vakıfla araştırmalar için 3 milyar dolardan fazla bağış toplayan Fox, konuşması sırasında teknik bir aksaklıkla karşılaştı. Teleprompter'daki yazı tipi boyutunun yanlış ayarlanması nedeniyle önceden hazırladığı metni okuyamayan oyuncu, doğaçlama yaparak esprileriyle durumu toparlamayı başardı.

TAYLOR SWİFT'Lİ AÇILIŞ SKECİ Gecenin sunucusu Mariska Hargitay, açılışı görkemli bir müzikal performansla yaptı. Önceden kaydedilen bir skeçte 'Law & Order' ekibiyle Taylor Swift'in törene katılıp katılmayacağı gizemini çözmeye çalışan Hargitay'a, ünlü şarkıcı Taylor Swift eşlik etti. Skeçte kendisini canlandıran Swift'in, "Taylor Swift bu gece törene neden gelsin ki? Muhtemelen evde oturup dizi karakterlerinin adını verdiği kedileriyle oynayacak" şeklindeki alaycı sözleri izleyicileri güldürdü.

REKOR KIRDI 'Hacks' dizisinin başrol oyuncusu Jean Smart, üst üste beşinci kez Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olarak bir dizinin her sezonu için Emmy kazanan ilk kadın oyuncu unvanını elde etti. Geceye damga vuran bir diğer isim olan Matthew Rhys ise 'Widow’s Bay' ile Komedi, 'The Beast in Me' ile Mini Dizi dalında başrol ödülü kazanarak aynı ödül yılında iki farklı başrol kategorisinde zafere ulaşan ilk oyuncu oldu. Rhys böylece kariyeri boyunca üç ayrı türde (Drama, Komedi, Mini Dizi) başrol ödülüne ulaşan tek isim olarak adını tarihe yazdırdı.