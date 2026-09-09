Eren Vurdem’den hayatını kaybeden dostu Serhat Kılıç'a duygu dolu veda

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Sanat camiasından çok sayıda ismin katıldığı törende gözyaşları sel oldu.

"İÇİNDEKİ O GÜZEL IŞIK ÇOKTAN GİTMİŞTİ"

Kılıç'ın vefatının ardından oyuncu Eren Vurdem, 10 yılı aşkın süredir "ağabey, yoldaş ve mentor" olarak tanımladığı dostuna duygu yüklü sözlerle veda etti. Cenazeyi adli tıptan merhumun babası Mehmet Ali Kılıç ile birlikte teslim aldıklarını belirten Vurdem, teşhis anında yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Resmi işlemler için bizden bedeni son kez teşhis edip onaylamamızı istediler. Yanına girdiğimizde o an çok net bir şeyle yüzleştim: Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti. Beden sadece bir kafesti; kafesin kapısı açılmış ve ruh bir kuş gibi uçup gitmişti. Geriye yalnızca boş bir kafes kalmıştı. İşte o an Koca Yunus'un ne demek istediğini çok daha iyi anladım; 'Aşıklar ölmez, ölen hayvandır'."

"TEK KURUŞ ALMADAN OYNARIM DİYECEK KADAR YÜCE GÖNÜLLÜYDÜ"

Serhat Kılıç'ın hiçbir zaman birinin arkasından kötü düşünmediğini ve merhamet dolu bir kalbe sahip olduğunu vurgulayan Vurdem, kendi film projesi sürecinde merhum oyuncunun kendisine verdiği desteği de paylaştı. Kılıç'ın "Filminde tek kuruş almadan oynarım" demekle kalmayıp cebindeki parayı teklif edecek kadar yüce gönüllü biri olduğunu ifade eden Vurdem, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Ölüm haktır ve gidenin ardından yapılacak en güzel şey Yüce Allah’tan rahmet dilemektir. Bu yazıyı gören ve okuyan herkes Serhat abim için içinden gelerek bir Fatiha okusun ve ruhuna armağan etsin. Rabbim mekânını cennet eylesin. Seni çok seviyorum, ahirette görüşmek üzere ağabey..."