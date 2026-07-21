Eser-Berfu Yenenler çiftinden üzen haber: Sosyal medyadan duyurdular

Dijital içerikleri ve televizyon projeleriyle kamuoyunun yakından takip ettiği Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, bir süredir gözlerden uzak kalmalarının gerekçesini sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla duyurdu. Yaşadıkları zorlu dönemi takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşmak istediklerini belirten çift, üzücü haberi verdi.

İzinsiz yapılan haberlerin ve spekülasyonların önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydeden Berfu Yenenler, gebelik sürecinin olumsuz sonuçlandığını belirtti.

"12 HAFTANIN SONUNDA DÜN HAMİLELİĞİM SON BULDU"

Sosyal medya hesabı üzerinden süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar, bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu."

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve sevenleri, Yenenler çiftine destek ve geçmiş olsun mesajları iletti.

BERFU YENENLER KİMDİR?

1995 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Berfu Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile tanınan Yenenler, aynı yıl Miss International Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

2017 yılında komedyen ve sunucu Eser Yenenler ile birlikteliğe başlayan Berfu Yenenler, 2019 yılında evlendi. Çiftin Kuzey ve Mete adında iki çocukları bulunuyor