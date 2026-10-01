Eşi ve kayınpederinin mal varlığına el konulmuştu... Mustafa Sandal'dan 'fon' soruşturması açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamındaki son gelişmelerde, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un mal varlığına el konulmuş ve iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ailesi hakkındaki adli süreç ve soruşturmayla ilgili iddiaların ardından ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Ankara konserinde sahne alarak dinleyicilerine açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA BİR GELİR KAPIM YOKTUR"

Sahnede sevenlerinin gözlerinin içine bakarak konuştuğunu belirten Sandal, şu ifadeleri kullandı:

"Benim hiçbir şekilde asla ve kata fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım, sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur. Başka bir gelir kapım yoktur. Eğer hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım, 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım."

DUBAİ VE VİZE İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Soruşturma sürecinin başlangıcında, Mustafa Sandal'ın adli işlemler öncesinde Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Eşiyle maddi anlamda hiçbir ortak işinin bulunmadığını vurgulayan Sandal, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Melis ile karı-koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor."

Olayların ilk gündeme geldiği süreçte de "Alnım ak" diyerek kendisini savunan sanatçı, kamuoyunun hassasiyetini paylaştığını ve müzik kariyeri boyunca dürüst kaldığını ifade etmişti.