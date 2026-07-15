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Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran Güney Kore'deki estetik ameliyatını anlattı: 'Deri altındaki kan duruyor'

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran Güney Kore'deki estetik ameliyatını anlattı: 'Deri altındaki kan duruyor'

15.07.2026 13:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran Güney Kore'deki estetik ameliyatını anlattı: 'Deri altındaki kan duruyor'

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de yüzündeki deformasyonları gidermek amacıyla geçirdiği estetik ameliyatların ardından yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık iki gün süren operasyonun ardından sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunan Ceran, deri altında biriken kan nedeniyle yeniden ameliyat masasına yatabileceğini belirtti.

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"Survivor" yarışmasıyla adını duyuran Didem Ceran, Güney Kore'de gerçekleştirdiği estetik operasyonlar ve sonrasındaki tedavi süreciyle gündemdeki yerini koruyor. Yüzündeki deformasyonların giderilmesi amacıyla geçen günlerde bu ülkede bir ameliyat daha geçiren Ceran, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna dair güncel bilgileri paylaştı.

"EN İYİ NİYETLİ OLDUĞUM YERLERDEN CEZALANDIRILDIM"

Yaklaşık iki gün süren ameliyatının ardından duygusal bir süreçten geçtiğini ifade eden Didem Ceran, hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara değindi. Kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösteren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım. En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım."

"YENİDEN AMELİYATA GİRMEM GEREKEBİLİR"

Yaşadığı komplikasyonlara değinen Ceran, ameliyat sonrasındaki kritik süreci anlatarak yüz germe operasyonu düşünenleri uyardı. Süreci filtresiz bir şekilde paylaşmaya devam edeceğini vurgulayan ünlü yarışmacı, sağlık durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Bugün ameliyatımın beşinci günü olmasına rağmen deri altında biriken kan hala duruyor. Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek. Yüz germe ameliyatı olmayı düşünenler yalnızca operasyon değil iyileşme sürecini de iyi düşünmeli."

GÜNEY KORE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNE DAİR AYRINTILAR

Güney Kore'deki tedavi sürecine ve ilaç kullanımına dair gözlemlerini de aktaran Ceran, ülkedeki sistemi şu sözlerle anlattı:

"Kore'de ilaçları kutu kutu vermiyorlar. Her kullanım saatinde içmem gereken ilaçların tamamını küçük bir poşetin içine ayrı ayrı hazırlıyorlar. Böylece hangi ilacı ne zaman ve kaç tane içmem gerektiğini karıştırmıyorum."

İlgili Konular: #survivor #estetik