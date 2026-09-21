Ev sahibi ile mahkemelik olmuştu: Şarkıcı Oğuzhan Koç'un ödeyeceği yeni kira belli oldu

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un, 2019 yılından bu yana İstanbul Levent'te ikamet ettiği dairesinin kira bedeli nedeniyle ev sahibi Güneş B. ile yaşadığı hukuki süreç tamamlandı.

2024 yılında ev sahibinin kira bedelinde yaptığı fahiş artış talebini kabul etmeyen ünlü şarkıcı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı.

EV SAHİBİ 350 BİN LİRA İSTEMİŞTİ

Dava sürecine konu olan taşınmaz için Oğuzhan Koç aylık 85 bin lira kira ödemekteydi. Ev sahibi Güneş B. ise 2024 yılı itibarıyla kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

Yaklaşık dört katlık bu artış talebine itiraz eden Koç ile ev sahibi uzlaşamayınca, konu İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI: 324 BİN LİRA OLDU

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen kira tespit davasında yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından karar bağlandı.

Mahkeme, Oğuzhan Koç'un oturduğu dairenin yeni kira bedelini aylık 324 bin lira olarak belirledi. Böylece ünlü şarkıcının kirası mahkeme kararıyla 85 bin liradan 324 bin liraya yükselmiş oldu.