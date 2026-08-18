Evinde kaza geçiren Deniz Seki'den yeni açıklama: 'Çok şükür gayet iyiyim'

Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek leğen kemiğini kıran ve omurgasında ciddi hasar oluşan ünlü şarkıcı Deniz Seki, hastanedeki tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında merak edilenleri paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan sanatçı, kendisini arayan ve soran tüm sevenlerine teşekkür etti.

"İÇİNİZİ RAHATLATMAK İSTEDİM"

Süreç boyunca çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldığını belirten Deniz Seki, durumunun iyiye gittiğini vurguladı. Yaşadığı talihsiz kaza sonrası moralini yüksek tutmaya çalıştığını ifade eden ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese yeniden merhaba… Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki, buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Çok şükür, ben gayet iyiyim."







FİZİK TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Hastanedeki tıbbi tedavisinin devam ettiğini ve iyileşme sürecinin bir parçası olarak fizik tedaviye geçtiğini duyuran Seki, hastane ortamının zorluklarına değindi. Mental olarak güçlü kalmaya özen gösterdiğini aktaran sanatçı, "Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum" dedi.

"DUALARINIZI BENDEN EKSİK ETMEYİN"

Açıklamasının sonunda dinleyicilerine ve takipçilerine seslenen Deniz Seki, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahnelere ve sevenlerine dönmeyi hedeflediğini söyledi. Takipçilerinden destek isteyen ünlü şarkıcı, "Sizlerden tek bir ricam var; dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" diyerek mesajını noktaladı.