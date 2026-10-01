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Ezgi Mola'nın İspanya'daki 'okupa' kabusu sona erdi... 1 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi: Mülkünü geri aldı!

Ezgi Mola'nın İspanya'daki 'okupa' kabusu sona erdi... 1 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi: Mülkünü geri aldı!

1.10.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ezgi Mola'nın İspanya'daki 'okupa' kabusu sona erdi... 1 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi: Mülkünü geri aldı!

Oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya'nın Barselona kentinde satın aldığı ve işgalcilerin hedefi olan evi için yürüttüğü hukuk mücadelesi sona erdi. Bir yıl süren yasal sürecin ardından tahliye kararı uygulanarak mülk ünlü oyuncuya teslim edildi.
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Oyuncu Ezgi Mola'nın 2023 yılında İspanya'nın Barselona kentinde satın aldığı ev, bir süre sonra ülkede boş veya kullanılmayan konutları izinsiz şekilde ele geçiren "okupa" adı verilen grubun hedefi olmuştu. Şehrin El Born bölgesinde yer alan dairesinin işgal edildiğini öğrenen Mola, vakit kaybetmeden avukatı aracılığıyla yerel makamlara başvurarak yasal işlem başlattı.

İspanya'da okupa eylemlerine yönelik dava süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle endişeli bir bekleyişe giren ünlü oyuncunun hukuk mücadelesi bir yıl boyunca devam etti.

TAHLİYE KARARI UYGULANDI

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; yapılan başvurular ve yürütülen yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından mülk için tahliye kararı çıkartıldı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle ev işgalcilerden tamamen temizlenerek Ezgi Mola'ya teslim edildi.

İlgili Konular: #İspanya #Ezgi Mola

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