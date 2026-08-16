Faruk Sabancı'dan aile şirketinden sahnelere uzanan yolculuk: 'Ben kurumsal olmayı değil müziği seçtim'

Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcilerinden Faruk Sabancı, kariyerindeki radikal değişimin perde arkasını paylaştı. Aile şirketlerindeki kurumsal hayat ile müzik tutkusu arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını belirten Sabancı, DJ'lik kariyerine uzanan yolculuğunu ve bu süreçte yaşadıklarını aktardı.

"8 YIL KURUMSAL ÇALIŞTIM, KENDİ YOLUMU SEÇTİM"

Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Faruk Sabancı, İsviçre'de öğrencilik yıllarında başlayan müzik merakının dünyaca ünlü DJ'lerin dikkatini çekmesiyle profesyonelleştiğini ifade etti. Sabancı Grubu'nda stajyerlikle başlayan ve enerji sektöründeki aile şirketlerinde toplam 8 yıl süren kurumsal deneyiminin ardından müziği tercih ettiğini belirten Sabancı, "Ben kurumsal olmayı seçmedim, müziği seçtim. Kendi yolumda yürüyebilir miyim dedim. Ailemin muazzam bir desteğini aldım" dedi.

KİBARİYE İLE PROJE HAYALİ VE SEKTÖR TÜYOSU

DJ performanslarında kitlenin dinamiklerine dikkat çeken Sabancı, meslektaşlarına da bir ipucu verdi: "Ben her zaman kadınlara çalıyorum. Çünkü kadınlar eğleniyorsa o festivaldeki o büyük kitledeki erkekler de eğleniyor." Gelecek planlarından ve yapmayı hedeflediği ters köşe projelerden de bahseden ünlü DJ, usta sanatçı Kibariye ile çalışmayı çok istediğini ve büyük bir sesle kendi elektronik müzik tarzını bir araya getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

DJ'lik sektöründeki kazanç durumuna da değinen Sabancı, sahne şovları ve prodüksiyon maliyetlerinin yüksekliğine işaret ederek, "İyiyseniz ve talep görüyorsanız bunun bir karşılığı var tabii ki" şeklinde konuştu.