Fenerbahçeli Ederson Moraes 33 yaşına girdi: Eşi Lais Moraes'ten duygusal kutlama

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, 33'üncü yaşına bastı. Tecrübeli kalecinin 2014 yılında hayatını birleştirdiği sosyal medya fenomeni eşi Lais Moraes, eşinin doğum gününü aile fotoğrafları ve anlamlı bir mesajla kutladı.

BOĞAZ TURU VE TATİL FOTOĞRAFLARIYLA KUTLADI





Lais Moraes'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftin çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilden renkli karelerin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdikleri tur esnasında çekilen fotoğraflar yer aldı. Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Lais Moraes, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tanıdığım en azimli adamın hayatını kutlama günü. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Tanrı hayatını kutsamaya, seni korumaya ve yoluna ışık tutmaya devam etsin. Nasıl bir insan olduğunla, harika bir eş ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza muazzam bir baba oluşunla gurur duyuyorum. Birlikte yaşamaya, öğrenmeye, başarmaya, hayallerimizi gerçekleştirmeye ve güzel anılar biriktirmeye devam edelim. Seni çok seviyoruz."

Ederson Moraes ise eşinin bu paylaşımına cevaben, "Sen harikasın aşkım, seni seviyorum" sözleriyle teşekkür etti.