Ferhat Göçer'in gurur günü: Oğlu Can Göçer dünyanın en prestijli üniversitelerinden birini dereceyle bitirdi

Müzisyen Ferhat Göçer'in Ayla Göksel ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Göçer, dünyanın en saygın eğitim kurumları arasında gösterilen University College London'dan (UCL) mezun oldu. Ekonomi ve Politika bölümündeki lisans eğitimini "First-Class Honours" (üstün başarı) derecesiyle tamamlayan Can Göçer, ailesine büyük bir gurur yaşattı.

Oğlunun mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Ferhat Göçer, hissettiği mutluluğu dile getirdi.





"BİR BABANIN GURUR GÜNÜ"

Duygularını paylaşan ünlü sanatçı, "Oğlum Can, University College London'dan Ekonomi bölümünden 'First-Class Honours' derecesiyle mezun oldu, ardından dünya ikincisi Imperial College London'da yüksek lisansı kazandı. Bir babanın gurur günü... Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. İyi dilek ve tebriklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Göçer ayrıca bir baba olarak evladının kendi azmi ve disipliniyle yolunu çizdiğini görmenin tarifsiz bir duygu olduğunu vurguladı.





DEV İSİMLERİN MEZUN OLDUĞU OKUL

Can Göçer'in eğitimini dereceyle tamamladığı University College London (UCL), dünya tarihine yön veren pek çok ismi mezun etmesiyle tanınıyor.

Telefonun mucidi Alexander Graham Bell ve Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin yanı sıra Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, Coldplay grubunun solisti Chris Martin ve komedyen Ricky Gervais gibi dünyaca ünlü isimler de UCL çatısı altında eğitim almıştı.