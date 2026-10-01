Filistin'e destek mesajı ambargoya takılmıştı... Rapçi Macklemore'un duyurduğu biletler anında tükendi!

Sahneden Filistin halkıyla dayanışma mesajları paylaştığı için İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın turne kadrosundan çıkarılan dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Macklemore, yaşananların ardından kendi organize ettiği "Özgür Filistin" turnesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Macklemore, üç farklı şehirde düzenlenecek olan özel konserlerin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz anında tükendiğini bildirdi.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Ed Sheeran’ın konserlerindeki açılış sanatçısı kadrosundan çıkarılmasının ardından, topluluk ruhuyla hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirten ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şaşkınlığını ve mutluluğunu dile getirdi.

Macklemore paylaşımında, "Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım. Bu gösterileri hızlı ve topluluk ruhuyla organize ettik. Müzisyenlerin Filistin'le dayanışma içinde olabileceğine, sahneyi fon toplamak için kullanabileceğine ve kolektif eylemin nasıl olacağını gösterebileceğine inandık" ifadelerini kullandı.

SANATÇILARDAN ZİNCİRLEME DESTEK GELMİŞTİ

Bu ayın başlarında sahnedeki "Özgür Filistin" temalı söylemleri nedeniyle hedef gösterilen ve Sheeran'ın konser takviminden çıkarılan Macklemore'a müzik dünyasından destek gecikmemişti. Turnenin diğer alt kadro sanatçıları Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga da karara tepki göstererek Filistin ile dayanışma amacıyla Sheeran'ın turnesinden çekildiklerini duyurmuştu. Yaşanan krizin ardından Ed Sheeran ise sahnede gözyaşlarına hakim olamayarak hayranlarından özür dilemişti.

Gelişmeler üzerine geri adım atmayan Macklemore, "Sonuçları ne olursa olsun, sahnelerini Filistin halkıyla dayanışma göstermek için kullanan sanatçılarla birlikte üç konserlik bir 'Özgür Filistin' turnesine çıkacağım" diyerek yeni turnesini ilan etmişti.

ÜÇ ŞEHİRDE ANINDA TÜKENDİ

"Macklemore & Friends: Free Palestine" adıyla duyurulan turne; Dublin, Paris ve Londra'yı kapsıyor. Biletleri dakikalar içinde tükenen etkinliklerin ardından Instagram hesabından yeni bir mesaj yayımlayan ünlü sanatçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İktidardakiler özgürlük çağrılarımızı susturmaya çalıştığında, sanat her zaman bir direniş biçimi olacaktır. Dublin, Paris ve Londra, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Bu gösterilere verilen tepki, dünyanın dört bir yanından kaç kişinin özgür bir Filistin için bir araya geldiğinin bir başka hatırlatıcısı."

İlk ayağı 26 Ekim'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleşecek olan turne, daha sonra Paris ve Londra konserleriyle devam edecek. Macklemore, konserlerden elde edilecek tüm gelirin doğrudan Filistin halkını ve özgürlük hareketini destekleyen yardım kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı.