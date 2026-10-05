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Futbol dünyasını sarsan aşk üçgeninde yıllar sonra sürpriz gelişme: Wanda Nara ile Maxi Lopez barıştı!

Futbol dünyasını sarsan aşk üçgeninde yıllar sonra sürpriz gelişme: Wanda Nara ile Maxi Lopez barıştı!

5.10.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Futbol dünyasını sarsan aşk üçgeninde yıllar sonra sürpriz gelişme: Wanda Nara ile Maxi Lopez barıştı!

Futbol dünyasında uzun yıllar fırtınalar koparan olaylı aşk üçgeninin mimarları Wanda Nara ile Maxi Lopez, aralarındaki husumete son verdi.
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Futbol dünyasının en çok konuşulan ve sahalara dahi yansıyan olaylı aşk üçgeninin tarafları, yıllar süren gerilimin ardından ezber bozan bir karara imza attı. 2008 yılında evlenen ve üç çocuk sahibi olan Wanda Nara ile Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, geçmişte yaşadıkları fırtınalı dönemi çocuklarının geleceği için geride bıraktı.

İkili arasındaki ipler, 2012 yılında Mauro Icardi'nin Sampdoria'ya transfer olması ve takım arkadaşı Lopez'in kendisine mentörlük yapmasıyla gerilmişti. Icardi ile Wanda Nara arasındaki yakınlaşmanın skandala dönüşmesinin ardından Nara ile Lopez 2013 yılında boşandı. Nara'nın 2014'te Icardi ile dünyaevine girmesi ise futbol tarihine geçen büyük bir gerilimin fitilini ateşledi.

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SAHALARA VE MİLLİ TAKIMA YANSIYAN GERİLİM

Yaşanan kriz kısa sürede yeşil sahalara da taşındı. Maxi Lopez'in karşı karşıya geldikleri maçlarda Icardi'nin elini sıkmaması dünya basınında "Wanda Derby" olarak anılmaya başlandı. Icardi'nin, Lopez'in çocuklarının dövmesini yaptırması ve Arjantin Milli Takımı'ndaki kıdemli oyuncuların tepkisi nedeniyle uzun süre milli formadan uzak kalması, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Lionel Messi gibi isimlerin de destek verdiği Lopez lehine oluşan kamuoyu, Icardi'nin kariyerinin en verimli dönemlerinde milli takıma çağrılmamasına neden oldu.

Galatasaray'a transferiyle Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi edinen Icardi ile Wanda Nara'nın evliliği ise ihanet iddiaları ve çekişmeli velayet sürecinin ardından geçtiğimiz mart ayında resmen sona erdi.

"RECONCILIADOS": GEÇMİŞİN ÜZERİNE SÜNGER ÇEKTİLER

Çalkantılı geçen yılların ardından Wanda Nara ile Maxi Lopez, çocukları için bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti. Nara, eski eşiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisi ve "Reconciliados (Uzlaştılar)" notuyla paylaşarak barışmayı ilan etti.

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Öte yandan, ikilinin geçtiğimiz mayıs ayında 'Aşk Üçgeni' adlı dizi projesi için birlikte kamera karşısına geçtiği ve Nara'nın bu yapımda kendisini canlandırdığı belirtildi.

İlgili Konular: #mauro icardi #Wanda Nara #maxi lopez

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