Gala gecesinde gerginlik iddiası: Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın bakışması gündem oldu

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı "Sultana" filminin galasında dikkat çekici bir an yaşandı. Filmin oyuncularının basının karşısına çıktığı sırada kameralara yansıyan kısa süreli diyalog ve bakışma, magazin gündemine oturdu.

Gala gecesinde Derya Pınar Ak’ın röportaj verdiği esnada toplu fotoğraf çekimi için alana Tuba Büyüküstün dahil oldu. Büyüküstün’ün kadraja girmesinin ardından Derya Pınar Ak’ın “Ben çıkayım” diyerek alandan ayrılmak istemesi ve o anlarda yaşanan duraksama dikkat çekti.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN YÜZ İFADESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU





İkilinin o anlarda birbirine yönelttiği bakışlar ile Tuba Büyüküstün’ün yüz ifadesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada iki farklı görüş öne çıktı.

Kullanıcıların bir kısmı ikili arasında bir soğukluk veya gerginlik yaşandığını savunurken, diğer bir kesim ise yaşanan durumun anlık bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti. Gala gecesinden yansıyan bu kısa an, iki oyuncu arasındaki ilişkinin sosyal medyada yeniden tartışılmasına yol açtı.