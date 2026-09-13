Geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez görüntülendi: Cem Yılmaz'dan baston açıklaması

Çanakkale’deki evinde 29 Ağustos’ta geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede anjiyo operasyonu geçiren ve iki günlük takibin ardından taburcu edilen komedyen Cem Yılmaz, sağlık sürecinin ardından ilk kez bir davette objektiflere yansıdı. Beykoz’daki bir etkinlikte yakın dostları Zafer Algöz ve Uraz Kaygılaroğlu ile bir araya gelen ünlü komedyenin baston kullanması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.





Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin iddialar ortaya atıldı.

BASTON KOLEKSİYONUNU PAYLAŞTI

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından açıklama yapma gereği duyan Cem Yılmaz, bastonsuz rahatlıkla yürüyebildiği anları ve evindeki baston koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı. Bastonu bir sağlık gereksiniminden ziyade stil tamamlayıcı bir aksesuar olarak kullandığı anlaşılan ünlü komedyen, paylaşımına "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken!?" notunu düşerek iddialara yanıt verdi.





TEDAVİ SONRASI AİLESİYLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Hastaneden taburcu olduktan sonraki süreci dinlenerek geçiren usta komedyen, geçtiğimiz günlerde ailesiyle bir araya gelmişti. Annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz ile çektirdiği aile fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaşan Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.



