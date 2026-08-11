Geçirdiği kazanın ardından Deniz Seki'den ilk açıklama: 'Bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm'

Antalya’daki konserinin ardından İstanbul’a dönen ünlü şarkıcı Deniz Seki, evinde geçirdiği talihsiz kazanın ardından kaldırıldığı hastaneden ilk kez konuştu. Köpeklerine mama vermek için balkona çıktığı sırada düştüğünü ve ertesi gün ameliyata alındığını belirten Seki, sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri anlatırken hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi.

"KLİMANIN SUYUNU FARK ETMEDİM"

Katıldığı bir televizyon programında kazanın oluş şeklini detaylarıyla paylaşan Deniz Seki, konser dönüşü eve 22.00-22.30 sıralarında geldiğini ifade etti. Karanlıkta ışığı açmadan balkona çıktığını belirten ünlü sanatçı, klimadan akan suyu fark edemeyerek kayıp düştüğünü söyledi. Yaşadığı dehşet anlarını "Bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm" sözleriyle dile getiren Seki, olayı "çok talihsiz bir kaza" ve "nazar" olarak nitelendirdi.

LEĞEN KEMİĞİ KIRILDI, OMURİLİĞİ ZEDELENDİ

Olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldığını aktaran Seki, yapılan kontrollerde leğen kemiğinde kırık ve omuriliğinde zedelenme tespit edildiğini bildirdi. Ertesi gün başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve tedavisinin hastanede sürdüğünü kaydeden şarkıcı, ağrılarının devam ettiğini ifade etti.

Sağlık durumu hakkında ortaya atılan spekülasyonlara tepki gösteren Deniz Seki, ayağa kalkamayacağı yönündeki haberlerin bilgi kirliliği olduğunu söyledi. İyileşme sürecine ilişkin bilgi veren ünlü sanatçı, "Koltuğa değnekleriyle 3 hafta kadar arkadaş olacağım" diyerek tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalkacağını belirtti. Kaza gecesi sadece kardeşine haber verebildiğini vurgulayan Seki, kamuoyundan asılsız haberlere itibar edilmemesini rica etti.