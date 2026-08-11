Gişede Örümcek-Adam rüzgârı: İkinci hafta sonunda da zirvedeki yeri değişmedi

Türkiye'de vizyona yabancı filmler arasında en iyi dördüncü açılışı yaparak hızlı bir giriş gerçekleştiren 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün' (Spider-Man: Brand New Day), gişedeki üstünlüğünü sürdürüyor. Vizyondaki ikinci hafta sonunda 288 bin 524 seyirci tarafından izlenerek haftalık gişe listesinin ilk sırasındaki yerini koruyan yapım, toplamda ise sadece on gün içerisinde 1 milyon 595 bin 516 seyirciye ulaştı.

GİŞENİN ÜST SIRALARINDA REKABET SÜRÜYOR

Haftanın gişe rakamlarında diğer yabancı animasyon ve aksiyon yapımları da dikkat çeken izlenme sayılarına ulaştı:

Odyssey (The Odyssey): Gösterimdeki dördüncü hafta sonunda 102 bin 690 seyirciye ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu ve toplamda 1,3 milyon seyirci eşiğine yaklaştı.

Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters): Altıncı hafta sonunu 15 bin 879 seyirciyle üçüncü sırada tamamladı.

Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5): Hafta sonunu 9 bin 935 seyirciyle dördüncü sırada kapattı.

Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma' (The Strangers: Chapter 3) ise ilk hafta sonunda 8 bin 589 seyirci tarafından izlenerek listeye beşinci sıradan giriş yaptı.