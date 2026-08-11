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Gişede Örümcek-Adam rüzgârı: İkinci hafta sonunda da zirvedeki yeri değişmedi

Gişede Örümcek-Adam rüzgârı: İkinci hafta sonunda da zirvedeki yeri değişmedi

11.08.2026 12:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gişede Örümcek-Adam rüzgârı: İkinci hafta sonunda da zirvedeki yeri değişmedi

Türkiye sinemalarında gösterime giren 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', ikinci hafta sonunda da liderliğini koruyarak toplamda 1,5 milyon seyirci eşiğini geride bıraktı. Yabancı filmler arasında başarılı bir açılış grafiği çizen yapım, yalnızca 10 günde 1 milyon 595 bin 516 izleyiciye ulaştı.

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Türkiye'de vizyona yabancı filmler arasında en iyi dördüncü açılışı yaparak hızlı bir giriş gerçekleştiren 'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün' (Spider-Man: Brand New Day), gişedeki üstünlüğünü sürdürüyor. Vizyondaki ikinci hafta sonunda 288 bin 524 seyirci tarafından izlenerek haftalık gişe listesinin ilk sırasındaki yerini koruyan yapım, toplamda ise sadece on gün içerisinde 1 milyon 595 bin 516 seyirciye ulaştı.

GİŞENİN ÜST SIRALARINDA REKABET SÜRÜYOR

Haftanın gişe rakamlarında diğer yabancı animasyon ve aksiyon yapımları da dikkat çeken izlenme sayılarına ulaştı:

  • Odyssey (The Odyssey): Gösterimdeki dördüncü hafta sonunda 102 bin 690 seyirciye ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu ve toplamda 1,3 milyon seyirci eşiğine yaklaştı.

  • Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters): Altıncı hafta sonunu 15 bin 879 seyirciyle üçüncü sırada tamamladı.

  • Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5): Hafta sonunu 9 bin 935 seyirciyle dördüncü sırada kapattı.

Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden 'Ziyaretçiler: Hesaplaşma' (The Strangers: Chapter 3) ise ilk hafta sonunda 8 bin 589 seyirci tarafından izlenerek listeye beşinci sıradan giriş yaptı.

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