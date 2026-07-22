'Godzilla vs. Kong' filminin yıldızı Kaylee Hottle trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü "Godzilla vs. Kong" film serisinde canlandırdığı "Jia" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan işitme engelli genç oyuncu Kaylee Hottle’dan acı haber geldi. 19 yaşındaki genç yetenek, ABD'nin Maryland eyaletinde meydana gelen feci bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Vefat haberini oyuncunun babası Joshua Hottle, sosyal medya hesabından yayınladığı işaret dili videosuyla kamuoyuna duyurdu. Kızının cenazesini teslim almak üzere Teksas'tan Maryland'e gittiğini ifade eden baba Hottle, yetkililerin kendisine ulaştığı sırada kızının hastaneye kaldırılırken kalbinin durduğu bilgisini verdiğini aktardı.

KİNG KONG İLE KURDUĞU BAĞLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Oyunculuk kariyerindeki en büyük çıkışını 2021 yapımı Godzilla vs. Kong filminde canlandırdığı "Jia" karakteriyle yakalayan Kaylee Hottle, yapımda King Kong ile işaret dili üzerinden kurduğu güçlü bağ ve sergilediği performansla sinemaseverlerin beğenisini toplamıştı.

Başarısını 2024 yılında vizyona giren devam filmi Godzilla x Kong: The New Empire ile sürdüren genç oyuncu, ayrıca popüler dizi Magnum P.I.'ın bir bölümünde de "Joon" karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.