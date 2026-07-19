Gökçe Bahadır anne oluyor: Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Türk sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Gökçe Bahadır, bugünlerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2022 yılında İzmir Alaçatı'da gerçekleştirilen romantik bir düğünle ünlü müzisyen Emir Ersoy ile hayatını birleştiren başarılı oyuncunun 3 aylık hamile olduğu bildirilmişti.

Rol aldığı projelerdeki etkili oyunculuğuyla tanınan ve hamilelik süreci nedeniyle set çalışmalarına bir süre ara veren Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti netleşti.

KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin bir kız çocukları olacak. İlk kez ebeveynlik deneyimi tatmaya hazırlanan ünlü çiftin, bu müjdeli haberin ardından büyük bir mutluluk yaşadığı ifade edildi.

Annelik heyecanı gözlerden uzak ve sakin bir ortamda karşılamak isteyen Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy'un, şu günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaptıkları ve dinlenerek gün saydıkları öğrenildi.