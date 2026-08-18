Gökhan Özen düğün bütçesiyle depremzede aileye ev aldı: 'Bir gecelik eğlenceye milyonlar dökmek yerine...'

Geçtiğimiz günlerde Naz Canbaz ile sade bir törenle dünyaevine giren ünlü şarkıcı Gökhan Özen, düğün yapmama nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gözlerden uzak gerçekleşen nikahın ardından Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev satın aldığı iddia edilen Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları doğruladı. Yakın çevresinden gelen sitemlere ve sorulara yanıt veren 46 yaşındaki sanatçı, kararın gerekçesini paylaştı.

"BİRLİKTE KARAR VERDİK"

Nikah sürecini hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirten Özen, "Tebrik mesajlarınız için teşekkür ederim. 'Neden hiç haberimiz olmadı?' diye sitem eden dostlarımız var. Evet, ani bir kararla bunu gerçekleştirdik. Her şeyden emin olduğumuza göre beklemeye gerek yok dedik ve nikahımızın hem yurt dışı hem de yurt içi prosedürlerini tamamladık" dedi.

Düğün yapmak yerine bütçelerini anlamlı bir yardım için değerlendirdiklerini vurgulayan Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gecelik eğlenceye ayıracağımız bütçeyi hayırlı bir iş için kullanmaya karar verdik. Eşim de bu konuda benimle aynı fikirdeydi. Birlikte düşündüğümüzde, bu bütçeyi bir hayır işine yönlendirmenin bizi daha çok mutlu edeceğine ve ömür boyu vicdanen huzur vereceğine inandık."

"DÜNYADA BU KADAR AÇLIK VARKEN..."

Açıklamasının devamında gösterişli organizasyonlara dikkat çeken ünlü şarkıcı, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Dünyada bu kadar açlık varken bir gecelik eğlence için milyonlar dökmek yerine, o parayı daha hayırlı işler için kullandık. Böyle işler anlatılmaz, o yüzden bu kadarını söyleyeceğim. Herkes bu şatafatlı düğün işlerine biraz da bu açıdan bakarsa eminim daha güzel bir dünya olur. Allah herkese nasip etsin."