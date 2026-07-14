GORA 4 GORA setinde sürpriz ziyaretçi: Cem Yılmaz koltuğu oğluna devretti

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden biri olan GORA, yıllar sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Cem Yılmaz'ın uzun bir aradan sonra hayata geçirdiği devam projesi "GORA 4 GORA", sinemaseverler ve dijital platform izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Senaryosunu Cem Yılmaz'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği yapımın çekimleri tüm hızıyla devam ederken, ünlü komedyenden set arkasına dair eğlenceli bir paylaşım geldi.





SETTE SÜRPRİZ YÖNETMEN: KEMAL YILMAZ KOLTUKTA

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve zaman zaman çekim sürecinden özel anları takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu kez kişisel hesabından oğlu Kemal’e yer verdiği bir kareyi yayımladı. Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen ve geçtiğimiz aylarda ortaokuldan mezun olan 13 yaşındaki Kemal, babasının setini ziyaret etti.





Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafta, genç Kemal'in babasının yerine yönetmen koltuğuna oturarak monitörden çekimleri dikkatle takip ettiği anlar yer aldı. Bu sempatik paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak Yılmaz'ın hayranlarından yoğun ilgi gördü.

YILDIZLAR GEÇİDİ KADROYLA "DEMON"UN TİRANLIĞINA KARŞI SAVAŞ

Dizide, serinin unutulmaz karakteri Arif'in, hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak amacıyla çıkacağı yeni ve fantastik yolculuk konu ediliyor.





Dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak olan GORA 4 GORA'nın oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi. Yapımda Cem Yılmaz'a eşlik eden isimler arasında; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz yer alıyor. Merakla beklenen projenin çekim aşamalarının tamamlanmasının ardından vizyon tarihiyle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.