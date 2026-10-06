Görenler tanımakta zorlandı: Şebnem Bozoklu 20 kilo verdi

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu’nun son dönemdeki belirgin değişimi sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde jüri üyesi olarak görev alan ünlü oyuncunun son hali, takipçileri ve festival konukları tarafından ilgiyle karşılandı.

Festival boyunca sosyal medya hesabından fotoğraflar ve videolar yayımlayan Bozoklu'nun formda görüntüsü kısa sürede dijital platformlarda geniş yer buldu.

SON BİR YILDA 20 KİLO VERDİ

Geçirdiği değişimle adından söz ettiren Şebnem Bozoklu’nun yaklaşık bir yıllık süreçte 20 kilo verdiği öğrenildi. Formda görünümüyle dikkat çeken oyuncunun değişimi, festival sürecinde paylaştığı kadelere de yansıdı. Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda yorum yaparak değişime vurgu yaptı.





"1 SENEDİR KENDİMLE DAHA İLGİLİYİM"

Görüntüsündeki değişimin ardından zayıflama sürecine dair daha önce yaptığı açıklamaları yeniden gündeme gelen Şebnem Bozoklu, uyguladığı yöntemi şu sözlerle dile getirmişti:

"1 senedir kendimle daha ilgiliyim. Doktorlarımla birlikte yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle kilo verdim."

Kendisine daha fazla zaman ayırdığını belirten oyuncu, uzman kontrolünde gerçekleştirdiği antrenman ve beslenme programı sayesinde yeni görünümüne kavuştuğunu ifade etti.