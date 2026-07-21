'Gossip Girl' dizinde 'Chuck Bass' karakteriyle tanınan Ed Westwick ailesiyle Türkiye'de

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi 'Gossip Girl'de canlandırdığı 'Chuck Bass' karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Ed Westwick, rotasını bir kez daha Türkiye’ye çevirdi. 2024 yılında meslektaşı Amy Jackson ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz yıl ilk çocuğu Oscar Alexander'ı kucağına alan ünlü aktör, yaz tatili için Bodrum'a geldi.

Ailesiyle birlikte Ege güneşinin ve denizin tadını çıkaran 39 yaşındaki oyuncu, Bodrum'un eşsiz manzaralarını ve tatil deneyimlerini 10,7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

TÜRK LEZZETLERİNİ DENEYİMLEDİ

Daha önce 2023 yılında da Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü çift, Ege kıyılarında enerji depoladı. Tatil boyunca oğlu Oscar Alexander ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Andreas Jax ile yakından ilgilenen Westwick, Türk mutfağına olan hayranlığını da gizlemedi.

Ünlü oyuncu; baklava, sütlaç ve Türk kahvesi gibi geleneksel tatları denediği anları "En iyi manzaralar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.





"YAZ SERSERİLERİ"

Ed Westwick'in eşi Amy Jackson da Bodrum tatilinden renkli kareleri sosyal medya platformlarından paylaştı. Çocuklarıyla birlikte çekildiği eğlenceli pozları takipçilerine aktaran Jackson, paylaşımına "Yaz serserileri" notunu düşerek Türkiye tatillerinin keyifle devam ettiğini gösterdi.