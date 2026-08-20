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Gülben Ergen'den lise yılları paylaşımı: 'Okulun havalı kızı'

Gülben Ergen'den lise yılları paylaşımı: 'Okulun havalı kızı'

20.08.2026 10:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gülben Ergen'den lise yılları paylaşımı: 'Okulun havalı kızı'

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, lise yıllarına ait gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Okulun havalı kızı liseli Gülben" notunu düşen 53 yaşındaki sanatçının nostaljik karesi kısa sürede ilgi gördü.

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Son dönemde sosyal medya platformu Instagram'da açtığı ücretli abonelik sistemiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bu kez nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi.

53 yaşındaki ünlü sanatçı, lise yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçmişe dönük gençlik karesini yayınlayan Ergen, paylaşımının altına "Okulun havalı kızı liseli Gülben" notunu ekledi.

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Şarkıcının yıllar öncesine ait bu karesi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM ÇOK KONUŞULDU

Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde yüzünün tamamına yaptırdığı gençleştirme işlemiyle magazin gündemine gelmişti.

Sonuçtan oldukça memnun olduğunu belirten Ergen, “Doğal oldum, 10 yıl geriye gittim. En istediğim şeydi. Yüzüm küçüldü, inceldi. Ben de bir değişiklik yok, ben kendim gibi duruyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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