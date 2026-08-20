Gülben Ergen'den lise yılları paylaşımı: 'Okulun havalı kızı'

Son dönemde sosyal medya platformu Instagram'da açtığı ücretli abonelik sistemiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bu kez nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi.

53 yaşındaki ünlü sanatçı, lise yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçmişe dönük gençlik karesini yayınlayan Ergen, paylaşımının altına "Okulun havalı kızı liseli Gülben" notunu ekledi.









Şarkıcının yıllar öncesine ait bu karesi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM ÇOK KONUŞULDU

Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde yüzünün tamamına yaptırdığı gençleştirme işlemiyle magazin gündemine gelmişti.

Sonuçtan oldukça memnun olduğunu belirten Ergen, “Doğal oldum, 10 yıl geriye gittim. En istediğim şeydi. Yüzüm küçüldü, inceldi. Ben de bir değişiklik yok, ben kendim gibi duruyorum” ifadelerini kullanmıştı.



