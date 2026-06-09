Gülşen'den yeni albüm iddialarına sert tepki: 'Haysiyetsizce ve gerçek dışı!'

Türk pop müziğinin en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Gülşen, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albüm projesiyle hayranlarında büyük heyecan uyandırmıştı. Ancak albümün hazırlık süreci devam ederken, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada albümün ile şarkıların isimlerine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Çıkan spekülasyonların ardından ünlü sanatçı daha fazla sessiz kalamadı ve kişisel sosyal medya hesabı üzerinden adeta isyan etti.

"HABERLER TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

Ortaya atılan iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ve tamamen hayal ürünü içeriklerden ibaret olduğunu belirten ünlü şarkıcı, sert bir dille tepki gösterdi. Hakkında asılsız gündem yaratılmaya çalışılmasına karşı avukatıyla birlikte harekete geçtiğini belirten Gülşen, hukuki yollara başvuracağını net bir dille ifade etti.

"HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE İLGİLENECEĞİZ"

Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı ve kısa sürede binlerce etkileşim alan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."

Ünlü sanatçının bu kararlı ve sert çıkışı, hayranları ve müzik sektörü tarafından büyük destek gördü. Gülşen'in avukatı aracılığıyla asılsız iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında önümüzdeki günlerde resmi olarak suç duyurusunda bulunması ve tazminat davaları açması bekleniyor.