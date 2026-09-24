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Halit Ergenç konser turlarını sürdürüyor: Ünlü oyuncu bu kez Metro Boomin konserinde ortaya çıktı

Halit Ergenç konser turlarını sürdürüyor: Ünlü oyuncu bu kez Metro Boomin konserinde ortaya çıktı

24.09.2026 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Halit Ergenç konser turlarını sürdürüyor: Ünlü oyuncu bu kez Metro Boomin konserinde ortaya çıktı

Dünyaca ünlü müzisyenlerin konserlerini kaçırmamasıyla tanınan usta oyuncu Halit Ergenç, son olarak hip-hop ve trap müziğin önde gelen isimlerinden Metro Boomin'in İstanbul konserinde görüntülendi. Müzikseverlerin arasında konserin tadını çıkaran Ergenç'in o anları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
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Çağdaş hip-hop, trap ve rap müziğin dünyadaki en önemli prodüktör ve DJ'lerinden biri olarak kabul edilen Metro Boomin, salı günü İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Konserin en dikkat çeken dinleyicilerinden biri ise usta oyuncu Halit Ergenç oldu.

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Sakin ve ağırbaşlı imajının aksine dünya yıldızlarının konserlerindeki coşkulu görüntüleriyle sık sık gündeme gelen Ergenç, yine seyircilerin arasında konser atmosferinin tadını çıkardı. Ünlü oyuncunun etkinlikten yansıyan kareleri sosyal medyada yoğun ilgi görürken, kullanıcılar "Halit Ergenç'in çalma listesini merak ediyoruz" yorumlarında bulundu.

DÜNYA YILDIZLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Halit Ergenç’in geniş ve kalıplara sığmayan müzik tutkusu daha önce katıldığı dev organizasyonlarla da dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, rap dünyasının ikonik isimlerinden Travis Scott'ın konserinde kalabalığın en hareketli bölümüne katılarak moshpit yaptığı anlarla uzun süre konuşulmuş ve o görüntüler viral olmuştu.


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Ergenç, ardından Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 118 bin kişinin izlediği tarihi Kanye West konserinde en ön sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

MÜZİK ZEVKİ TEK BİR TÜRLE SINIRLI DEĞİL

Müzik yolculuğunu sadece rap ve hip-hop ile sınırlandırmayan ünlü oyuncunun bir sonraki rotası İzlanda olmuştu. Deneysel müziğin efsane ismi Björk’ün konserinde sahneye oldukça yakın bir noktada müziğe coşkuyla eşlik ederken görüntülenen Ergenç, canlı performans takipleriyle müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.

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