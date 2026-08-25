Halit Ergenç’ten şaşırtan itiraf: 15 yıldır gizlice bunu yapıyormuş

Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Halit Ergenç, ekran haricinde sürdürdüğü tutkusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun 15 yıldır yüksek segment hoparlör tasarımı ve üretimi yaptığı ortaya çıktı.

"SETTE 'BEN DE OYUNCUYUM' DEMEDİM"

Hollywood yapım şirketi Warner Bros’un talebi üzerine 'Tom ve Jerry' filminin Londra’daki setine ürün temsilcisi olarak gittiğini belirten Ergenç, stüdyodaki deneyimini şu sözlerle aktardı:

"Londra'ya ürünlerden ayrı gittim. Orada hoparlörleri teslim alıp açtım ve temizledim. Doğrudan bir ürün mümessili olarak stüdyoya girdim, oyuncuları gördüm. Tek amacım hoparlörlerimizi korumak ve ekranda iyi görünmelerini sağlamaktı. Arada cihazları parlatıyordum. O dönemde durup da 'Biliyor musunuz, ben de oyuncuyum' demedim. İlk defa bir film setinde farklı bir sebeple bulunmuş oldum. Benim için gurur verici ve enteresan bir deneyimdi."

BÖREKÇİ GİRİŞİMİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hoparlör üreticiliğinin yanı sıra Ergenç'in Londra'da bir börekçi dükkânı açtığı da basına yansımıştı. Ünlü oyuncu, bu ticari girişiminin yeni olmadığını ve işletmeyi yakın arkadaşlarıyla ortaklaşa yürüttüğünü duyurmuştu. 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile nikah masasına oturan sanatçının Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.