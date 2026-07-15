'Halka' filminin Samara’sı Daveigh Chase'in mirası belli oldu: Ölümünün ardındaki mahkeme belgeleri ortaya çıktı

Kült korku filmi "The Ring" (Halka) yapımında canlandırdığı "Samara Morgan" karakteriyle ve Disney klasiği "Lilo & Stitch"teki seslendirmesiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Daveigh Chase'in vefatının ardından yasal süreç netleşmeye başladı. Los Angeles Mahkemesi'ne sunulan resmi belgeler, genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun hem maddi durumunu hem de yaşamının son dönemine dair bilinmeyen ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

HERHANGİ BİR GAYRİMENKULÜ BULUNMUYOR

Mahkeme evraklarına göre,16 Haziran'da Los Angeles'ta yaşamını yitiren 35 yaşındaki Daveigh Chase’in geride bıraktığı mal varlığı yaklaşık 400 bin dolar değerindeki kişisel eşyalardan oluşuyor. Ancak dosyadaki kayıtlara göre, Chase adına kayıtlı herhangi bir ev, arsa ya da gayrimenkul bulunmuyor.

Oyuncunun vasiyetname hazırlamadan hayatını kaybetmesi üzerine, annesi Cathy Chase kızının mirasının yasal yöneticisi olabilmek adına Los Angeles Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulundu. Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Chase'in en yakın hayatta kalan aile bireyleri olarak annesi Cathy Chase ile babası John Schwallier gösterildi.

HAYATI MOTOSİKLET KAZASINDAN SONRA DEĞİŞTİ

Yaşamının son yıllarında ciddi zorluklar yaşadığı belirtilen ünlü oyuncunun barınma sorunları olduğu mahkeme belgelerinde yer aldı. Kaliforniya'nın Chatsworth bölgesinde son bilinen bir adresi bulunsa da ABD basınına yansıyan haberlere göre Chase, son dönemlerinde zaman zaman karavanda kaldı, zaman zaman ise Los Angeles'ın evsizlerin yoğunlukta olduğu Skid Row bölgesinde sokaklarda yaşadı.

Annesi Cathy Chase, kızının hayatındaki bu zorlu sürecin 2016 yılında geçirdiği bir motosiklet kazasıyla başladığını ifade etti. Kaza sonrasında kullanmak zorunda kaldığı ağır ağrı kesici ilaçların, kızında ilerleyen yıllarda derinleşen bir bağımlılık sorununa yol açtığını dile getirdi.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA NETLEŞTİ

Çocuk yaşta elde ettiği büyük şöhretin ardından son yıllarında bağımlılık, evsizlik ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Daveigh Chase’in ölüm nedeni de netlik kazandı. People dergisinin aktardığı adli tıp raporuna göre, oyuncunun ölüm nedeni kayıtlara AIDS olarak geçti. Raporda ayrıca kronik çoklu madde kullanımının da ölüme yol açan önemli etkenlerden biri olduğu vurgulandı.